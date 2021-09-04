Российские стрелки из лука Сидоренко и Смирнов завоевали золото Паралимпиады в миксте

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 м

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В финале российские лучники победили команду Италии со счетом 5-4. Бронзу завоевала команда Китая.

Сидоренко 33 года, она является призером чемпионатов мира и Европы, а также многократной чемпионкой России. 25-летний Смирнов является трехкратным победителем и серебряным призером чемпионата России.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (91-53-50), вторыми идут британцы (40-38-42). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.