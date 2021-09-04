Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России опередила команду США и поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Российские стрелки из лука Сидоренко и Смирнов завоевали золото Паралимпиады в миксте

В субботу Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотую медаль в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Всего на счету российских спортсменов 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград. Сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. До этого 36 золотых медалей россиянам удалось завоевать в 2012 году на соревнованиях в Лондоне.

Лидирует в общем зачете команда Китая (91-53-50), второй идет сборная Великобритании (40-38-43). На счету американцев 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.