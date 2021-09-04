Путин: Игры стран СНГ будут способствовать международному гуманитарному сотрудничеству

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал идею организации Игр стран Содружества Независимых Государств важной и востребованной инициативой. Телеграмма по случаю открытия первых Игр в Казани опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодежь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в тексте телеграммы.

Путин выразил уверенность, что мероприятие позволит молодым спортсменам "продемонстрировать волевой характер и победный настрой, оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов, Олимпийских игр".

Президент также отметил, что власти намерены способствовать проведению Игр на высоком уровне. "Мы сделаем все возможное, чтобы первые Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах", - добавил он.

Путин пожелал участникам, организаторам и гостям первых Игр стран СНГ "успехов и всего наилучшего".

Официальная церемония открытия Игр стран СНГ в Казани состоится 4 сентября, завершатся соревнования 11 сентября.