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Паралимпиада в Токио

Президент МПК Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми

В рамках соревнований было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми.

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Всего на Паралимпиаде в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31), четвертой - России (36-33-49).

Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без зрителей по причине эпидемиологической ситуации.

Япония в третий раз приняла Паралимпиаду. До этого страна была хозяйкой зимних Игр (Нагано-1998), а также летней Паралимпиады 1964 года в Токио.

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Паралимпиада в Токио
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