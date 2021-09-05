Президент МПК Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми

Церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр проходит на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

Всего на Паралимпиаде в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31), четвертой - России (36-33-49).

Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без зрителей по причине эпидемиологической ситуации.

Япония в третий раз приняла Паралимпиаду. До этого страна была хозяйкой зимних Игр (Нагано-1998), а также летней Паралимпиады 1964 года в Токио.