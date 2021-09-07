РФБ определила список кандидатов на пост главного тренера сборной России

Сообщается, что контракт главного тренера команды Сергея Базаревича истек. Однако бывший наставник российской команды также входит в шорт-лист.

"Сейчас тренерскому штабу сборной необходимо растить новых лидеров внутри команды. Этот процесс может быть и наверняка будет болезненным, ведь на сегодняшний день у молодых ребят нет необходимого опыта. Но это не значит, что они не смогут реализовать поставленные перед ними задачи", - сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

"Впереди процедура, похожая на ту, что была пять лет назад. Федерация определила шорт-лист специалистов, с которыми, при условии их интереса, мы планируем обсудить видение дальнейшего развития мужской сборной России. Отмечу, что Сергей Базаревич входит в этот список наряду с другими кандидатами, но нужно понимать, что схема игры Сергея Валериановича может оказаться несовместимой с новой командой. В любом случае кандидаты, прошедшие предварительные собеседования, будут представлены на обсуждение тренерского совета, который передаст в исполком РФБ свои рекомендации по кандидатуре главного тренера", - добавил он.

Также сборную покинул генеральный менеджер сборной Сергей Панов. "От пребывания в сборной у меня остались только положительные воспоминания: участвовать в работе национальной команды - честь, гордость и большая ответственность для каждого. Старались по возможности реализовать все поставленные задачи, но не все удалось, и не все игроки нас поддержали. Благодарен тем людям, которые были с нами и добросовестно выполняли свою работу", - сказал Панов.

Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.