Кириленко: сборной России по баскетболу предстоит болезненный процесс омоложения

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужской сборной России по баскетболу нужна перезагрузка и омоложение. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Сергей Панов заявил, что готов вернуться к работе в сборной России по баскетболу

Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича, вместе с ним команду покинул и генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов. Также отмечалось, что Базаревич вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной.

"Мы пришли к моменту, когда мужской сборной нужна перезагрузка и омоложение, - сказал Кириленко. - Этот процесс болезненный, но он необходим. Женская команда через него уже прошла, теперь очередь мужской".

Сборная России не сумела квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, заняв третье место на групповом этапе отборочного раунда. Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года.