{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Кириленко: сборной России по баскетболу предстоит болезненный процесс омоложения

Команда пропустила вторые подряд Олимпийские игры
Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужской сборной России по баскетболу нужна перезагрузка и омоложение. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

На эту тему
Сергей Панов заявил, что готов вернуться к работе в сборной России по баскетболу
Сергей Панов заявил, что готов вернуться к работе в сборной России по баскетболу

Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича, вместе с ним команду покинул и генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов. Также отмечалось, что Базаревич вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной.

"Мы пришли к моменту, когда мужской сборной нужна перезагрузка и омоложение, - сказал Кириленко. - Этот процесс болезненный, но он необходим. Женская команда через него уже прошла, теперь очередь мужской".

Сборная России не сумела квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, заняв третье место на групповом этапе отборочного раунда. Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года.

Теги
Кириленко, Андрей Геннадьевич
Летние олимпийские виды спорта
Нагорный и Далалоян не примут участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике
Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 октября
Нагорный и Далалоян не примут участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике
Читать полностью