Виктория-победительница. Слепая дзюдоистка Потапова - про рак, прыжок с парашютом и семью

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Виктория Потапова выступает в дзюдо спорта слепых в весовой категории до 48 кг, на Паралимпийских играх в Токио она стала бронзовым призером. Для 47-летней спортсменки это четвертая паралимпийская награда в карьере, но первая, после которой она с трудом сдержала слезы.

На эту тему Герои жизни. На Красной площади прошла торжественная встреча паралимпийской сборной

Многократный призер чемпионатов мира, победительница и призер чемпионатов Европы, еще до Токио в ее карьере было три Паралимпиады (2004, 2008, 2012). Потом - пропуск Рио-2016, но спустя девять лет после Лондона она снова на татами. Девять лет - и в них уместилась целая жизнь, с огромным счастьем и непростыми поворотами судьбы. "Самое главное - у меня родилась дочка, ей в этом году исполнилось уже восемь лет, - с теплотой рассказывает Потапова. - Имя выбирали долго, но однажды поехали в монастырь, а там - мозаичная икона святого Стефана. И я решила, что малышка будет Стефанией". У спортсменки в раннем детстве обнаружили ретинобластому - редкую злокачественную опухоль глаза. Она перенесла операцию, химиотерапию, но с 10 лет зрение пропало совсем. У маленькой Стеши врачи тоже обнаружили рак, двухлетняя девочка могла полностью ослепнуть. Спасительный вариант с сохранением зрения предложила одна из клиник в США. "Ей передалось мое заболевание, к сожалению, - рассказывает Виктория. - Всем миром собрали на ее лечение, совсем незнакомые люди перечисляли деньги, и моментально, за неделю мы смогли туда улететь. У меня бы просто не хватило сил на такое, я так переживала и волновалась. Хорошо, что всеми вопросами занималась сестра". "Мама, спрячь меня в багаж" К сожалению, время было упущено и правый глаз девочке пришлось удалить. Левый, в котором было обнаружено восемь опухолевых заболеваний, удалось спасти благодаря собранным деньгам на первый этап лечения. Стефания прошла четыре курса интраартериальной химиотерапии, опухоли ей прижгли лазером, благодаря чему они стали неактивны, область зрения увеличилась.

На эту тему Левитин: выступление российской команды в Токио показало всю мощь паралимпизма в России

"У Стеши все хорошо, ей всегда попадались отличные воспитатели, а сейчас - учителя в школе. Она учится не в интернате, а в обычной школе, в специальном классе. Занимается танцами, математическим моделированием, развитие у нее отличное", - рассказывает Потапова. Спортсменка смеется, что в дзюдо дочку, скорее всего, не отдаст. У Стеши своя любовь в спорте. "Она водоплавающий человечек, обожает воду и очень хочет научиться плавать. Сейчас во всю плавает в нарукавниках, воды не боится, - отмечает Потапова. - Все лето она была в Сочи с бабушкой, я смогла вырваться, приехать к ней на день рождения, и мы с ней научились вместе, за руку, прыгать в бассейн. А за лето она сама научилась прыгать с пирсов". Разлука с любимой дочкой стала самым сложным испытанием для дзюдоистки на финальном этапе подготовки к Паралимпиаде. Тренировочный график такой, что Стеша заставала маму дома только утром, да и то ненадолго. Когда Потапова вернулась домой, первое, что спросила дочка: "Мама, а ты же больше не уедешь?" "Раньше она меня спокойно отпускала на соревнования и на сборы, а в мае, перед отборочным стартом, неожиданно сказала: "Мама, я с тобой поеду, буду во всем тебя слушаться, буду тренироваться". Умоляла забрать ее собой, - рассказывает Потапова. - Я ей отвечала, что, если бы там были дети, я бы обязательно взяла ее с собой, но там будут только взрослые, тебе с нами будет неинтересно. И вот в самолет как же? "А ты меня в сумку спрячь и сдай в багаж", - придумала тогда Стеша". На все вопросы про ближайшие планы Потапова отвечает только одно - хочу побыть с дочкой. Тем более что у Стефании скоро первые школьные каникулы. "Шлепала с трубками по коридорам" В 2017 году Потаповой пришлось заниматься уже собственным здоровьем - лейомиосаркома верхней челюсти, больницы, обследования. "У меня врожденное заболевание, это все его отголоски, - поясняет Виктория. - У меня эти отголоски проявились через 40 лет, но кто-то при таком заболевании до такого возраста даже не доживает. Все началось еще в 2016 году, но я решила дотерпеть до Паралимпиады. Потом пошла по врачам, выяснила, что это новое серьезное проявление моей болезни. Редкая ситуация, в мире всего три таких случая, поэтому нет никакой статистики, никакого отработанного протокола лечения".

На эту тему Велогонщик Асташов заявил, что на Паралимпийских играх ему не хватало только кофе

Потапову лечили в германской клинике, она перенесла две операции. Спортсменке удалили пораженные ткани, часть костей носа и орбиты глаза, верхнюю челюсть. "В России мне сказали, что при таком заболевании нельзя заниматься спортом, а немецкие врачи разрешили, - вспоминает Виктория. - Сказали, что, если есть желание, можешь делать все, что хочешь. Нельзя делать ультразвук, а все остальное - спорт, баня, да хоть в космос летай - насколько ты себя чувствуешь". "У моих врачей такая политика, что человек должен двигаться. На следующий день после операции уже поднимали, массировали, еще через два дня поставили на ноги, сказали - стой. Через день я пошла сама, они переключали аппараты, а я так и шлепала со всеми катетерами и трубками по коридору. Я запомнила, что если не будешь двигаться, то ничего хорошего с тобой не будет, даже если ты нормальный здоровый человек", - рассказывает Виктория. Спустя несколько лет после всех операций Потапова "дошлепала" до паралимпийской медали. Из-за болезни часть отборочных соревнований пришлось пропустить, по рейтингу она могла не пройти на Игры в Токио. Но в спорте слепых есть особенность квалификации - на Паралимпиаде обязательно должны соревноваться "тотальники" - полностью слепые спортсмены, у них есть дополнительная квота. В эту квоту Виктория попала, а дальше - сделала все, что смогла. "Мы были в Мекке дзюдо - Кодокан, Будокан. Этот зал, все эти ритуалы очень мотивируют, тебя переполняет ощущение того, что прикоснулся к чему-то важному, - вспоминает Потапова. - Помню, как после последней схватки помогала сопернице подняться на ноги и тут накатили слезы. И одна мысль в голове - только бы не разрыдаться. Никогда не плакала, когда выигрывала, а тут. Мы ушли с татами в Будокане, вышли к журналистам, я давала первое интервью и помню, как голос прерывался, будто вот-вот зарыдаю. Сдерживаюсь, а такая смешная икота прорывается. Все эти болезни, все эти девять лет, видимо, так сказались, мне запрещали, но я все равно пришла, и все получилось". Япония и зов предков Несмотря на все перенесенные испытания, Потапова остается позитивным человеком, это чувствуется даже в разговоре. После возвращения из Токио Викторию встречали многочисленные родственники, потом праздник устроили в родном тренировочном зале - подарили огромный букет в виде медали и торт - белое именное кимоно с черным поясом, а сверху медаль. Дома Потапову пришли поздравлять все соседи.

"У меня большая семья - много двоюродных братьев и сестер, мы общаемся, отмечаем вместе праздники. У меня была мечта - построить дом, чтобы приезжать туда всей семьей. И я смогла эту мечту осуществить, теперь в этом доме собираются родственники, даже с Урала приезжают. У нас обычно не просто застолье, а целые праздники со своей идеей, маскарады", - рассказывает Виктория. История ее семьи тоже с интересными поворотами. Дзюдоистка шутит, что и в спорт ее привел зов предков. "Наша родственница раскапывала и поднимала всю родословную семьи, и мы узнали, что у нас в роду есть японцы. Японцем был прапрадед - консул, он жил в Иркутске, - рассказывает Потапова. - Если бы в этот раз не было сложной коронавирусной ситуации и спортсменов бы выпускали в город, то я бы сделала официальный запрос, чтобы узнать что-то про своего предка. Думаю, не так много японских консулов жило в России в XIX веке. Интересно, какие наши японские родственники, где они". Батуты, сальто и бревно О продолжении карьеры Потапова пока ничего не говорит, зато рассказывает, что уже сейчас иногда занимается с детьми. Мало кто из тренеров готов научить борьбе слепого ребенка, ведь ему нужно объяснить, как контролировать тело, дать прочувствовать целый мир. Это очень долгая и кропотливая работа.

"По первой профессии я массажист, а по второй - специализированный тренер, и мне нравится этим заниматься. На тренировках иногда работаю с ребятами, даже малышами, отрабатываем с ними разные моменты, даже с абсолютно зрячими детишками, - рассказывает Потапова. - Говорю им свои ощущения, поясняю, что они делают не так. У меня отличное чувство тела, когда объясняют что-то на словах - это одно, мне легче, когда показывают на теле, тогда сразу осознаю, какие должны быть ощущения в теле, как надо двигаться". В спортивном интернате Потапова серьезно занималась гимнастикой. По ее словам, именно гимнастика заложила нужные спортивные основы, с которыми все получилось и в дзюдо. Дзюдо стало ее жизнью и профессией, но по гимнастике паралимпийская чемпионка иногда скучает. "Сальто, фляки, комбинации - я все это умею и до сих пор делаю. Мне говорят иногда - ну куда ты в свои 50 лет это все прыгаешь? А мне нравится, - смеется спортсменка. - Мы однажды на тренировочной базе "Озеро Круглое" пошли на экскурсию в гимнастический зал, тренер нам все показал, все эти новые снаряды. Я давно не была в зале, многие снаряды раньше не трогала". "Помню, что опорный прыжок мы еще прыгали через коня, а сейчас это целый стол. Брусья у нас по большей части были деревянные, сейчас все пластиковые, это значительно легче, конечно. Хотелось бы, конечно, попробовать эти снаряды, разницу почувствовать, - вздыхает Потапова. - Хотя самым интересным для меня всегда было бревно". На федеральных базах одновременно иногда пересекаются тренировочные сборы спортсменов разных дисциплин. Виктория вспоминает, что самыми удачными соседями однажды стали летающие лыжники. "Для них поставили батут, это важная часть для отработки приземления. Я приходила туда после ужина, когда ребята не тренировались, и отрывалась, - смеется дзюдоистка. - На батуте все вспомнила - и сальто, и фляки. Сначала прыгала с осторожностью, а потом как разошлась". Прыжок с вертолета Но батут - не самая экстремальная история Виктории. Однажды спортсменка решила добавить в жизнь острых ощущений и прыгнуть с вертолета. С высоты более 4 000 метров.