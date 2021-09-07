Кириленко: российские клубы могут давать 15-20 минут хотя бы одному молодому баскетболисту

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все российские клубы, участвующие в Единой лиге ВТБ, должны давать 15-20 минут игрового времени молодым баскетболистам и возможность проявить себя, а молодежи надо не бояться уезжать в другие чемпионаты за игровой практикой. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича. Также отмечалось, что Базаревич вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной. Кириленко заявил ТАСС, что сборную России ждет процесс омоложения и перезагрузки.

"У нас сильный чемпионат Единой лиги ВТБ, и молодым игрокам сходу невозможно почти выиграть конкуренцию у опытного иностранца - это данность. Но тут я могу обратиться к клубам, чтобы давали шанс молодым. Опять же, сужу по себе: если бы мне не дали шанс в свое время, я бы просто не заиграл. Уверен, что каждый наш клуб может найти 15-20 минут времени для одного российского игрока, может рискнуть. При этом это должно быть естественным желанием владельца или менеджера команды, а не спущенный сверху приказ - так все будут искать лазейки, чтобы обойти это".

Также Кириленко обратился к молодым баскетболистам с призывом искать постоянную игровую практику и не стесняться уезжать в другие чемпионаты. "Хотел бы пожелать ребятам, которые, может быть, сейчас играют в фарм-клубах, в дублях или молодежных [командах], чтобы искали возможности, стремились получать больше игрового времени и опыта. Чтобы уходили в аренды, не боялись уезжать в 10-12-й клуб чемпионата Греции или Испании за игровым временем, если не получаешь его здесь", - отметил глава РФБ.