Хоккеист "Локомотива" Иванов считает, что проводить матчи 7 сентября нужно

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Матчи 7 сентября проводить нужно, потому что всем необходимо жить дальше, нужно просто помнить о трагедии и играть за погибших хоккеистов. Такое мнение журналистам высказал нападающий ярославского "Локомотива" Георгий Иванов.

Во вторник "Локомотив" дома проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4. "Локомотив" впервые после катастрофы провел матч 7 сентября. До сезона-2018/19 КХЛ не проводила игр в этот день, до текущего сезона на 7 сентября не выпадали матчи "Локомотива".

"Начало игры, наверное, было очень тяжелым в эмоциональном плане - как правильно это воспринять и не переносить на игру. Было немного сложно, но мы профессионалы и должны с этим справляться. Готовились в обычном режиме, понимали, что это просто игра и что мы должны спокойно ее провести, просто помнить о ребятах", - сказал Иванов.

"Я думаю, что нужно [играть 7 сентября], потому что надо жить дальше. Все-таки, я думаю, в этом нет ничего такого, надо просто всегда помнить об этом и играть за тех парней. Просто для нас сегодня это был первый опыт. Не передать словами, насколько это тяжело в эмоциональном плане", - добавил хоккеист.

Нападающий "Динамо" Кирилл Воронин, который является уроженцем Ярославля отметил, что играть 7 сентября было тяжело. "Да, я считаю, что "Локомотив" в первом периоде немного катался как в тумане, мне за счет поддержки партнеров, может быть, было легче. Ты просто выходишь и стараешься не думать об этом, но внутри все это остается и играть с этим тяжело, приходится с этим чувством бороться", - сказал Воронин.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.