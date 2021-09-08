Российский футбольный союз объявил число зрителей, пришедших на матч Россия - Мальта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты посетили 10 508 зрителей. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Россияне победили команду Мальты в отборе на чемпионат мира

"По игре остаются вопросы". Россияне победили команду Мальты в отборе на чемпионат мира

Матч между сборными России и Мальты состоялся 7 сентября в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена", хозяева поля одержали победу со счетом 2:0. Максимальное число зрителей, которые могли быть допущены на арену, составляло не более 30% от максимальной вместимости стадиона - до 13 608 зрителей.

"На матче между сборными России и Мальты присутствовало 10 508 зрителей", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

Сборная России проведет четыре игры в отборе на чемпионат мира 2022 года в октябре и ноябре. 8 октября россияне дома сыграют со словаками, 11 октября на выезде встретятся со словенцами, 11 ноября проведут домашний матч против киприотов, а 14 ноября в гостях сыграют с хорватами.