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Форум "Россия - спортивная держава"

Левитин: Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства

Помощник президента РФ отметил важность формирования культуры здорового образа жизни
Помощник президента РФ Игорь Левитин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, важно, чтобы страна решала задачи через ценности хорошего примера, вовлекая в спорт детей и формируя у них культуру здорового образа жизни. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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"Хочу сказать, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. И очень важно, чтобы мы решали наши задачи через ценности хорошего примера, вовлекая в спорт наших детей, формируя у них культуру здорового образа жизни", - сказал Левитин.

Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходит с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступает министр спорта Олег Матыцин.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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Минниханов, Рустам НургалиевичФазель, РенеЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичФорум "Россия - спортивная держава"Поздняков, Станислав АлексеевичМатыцин, Олег Васильевич
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