Левитин раскритиковал коллективный подход при принятии решений о санкциях в спорте

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Коллективный подход не должен применяться при принятии решений о санкциях в спорте. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходит с участием Левитина, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступает министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Хотел бы сказать по санкциям, которые мы все испытываем, - сказал Левитин. - Если вы прочитаете Олимпийскую хартию, там нет командной ответственности, там есть персональная ответственность. И почему мы наказываем страну, спортсменов, которые невиновны в том, что происходит? На мой взгляд, это должно послужить также дискуссией на нашем форуме".

"Очень плохо, когда наказываются страны, ведь, наказывая страну, мы наказываем тех детей, которые хотят заниматься спортом, - добавил помощник президента РФ. - При принятии решений мы должны понимать, что спорт - это общественная нагрузка". Левитин также поблагодарил руководителей международных федераций, которые приехали на форум. По его мнению, они сделали нелегкий выбор, поскольку Россия сегодня испытывает давление.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Токио было запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляли команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee) и Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee), а в честь их побед звучала музыка Чайковского. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение WADA также лишает Россию права до указанного срока претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.