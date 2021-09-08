Зоны для болельщиков на финале Лиги чемпионов в Петербурге определят в ближайшие месяцы

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Санкт-Петербурга и организационный комитет финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в ближайшие месяцы определят, где будут располагаться зоны для болельщиков в преддверии и в день решающего матча турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

"Это мы поймем во время визитов. Думаю, для решения этого вопроса несколько месяцев возьмем вместе с властями Санкт-Петербурга. Здесь очень многое будет зависеть от города, в этом вопросе город - первая скрипка", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, где согласно планам будут размещаться "Фестиваль чемпионов" и зоны для болельщиков команд - участниц финала Лиги чемпионов.

"Газпром-Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 по пенальти). В двух первых случаях фан-зоны располагались на одном и том же месте - на Конюшенной площади, летом этого года к этой локации добавились еще две - на Дворцовой площади и перед дворцом спорта "Юбилейный".

"Сейчас сложно сказать, какова вероятность того, что это будут те же локации, что и во время Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы. Я бы не забегал вперед, - отметил собеседник агентства. - Конечно, те локации, которые использовались ранее, находятся в числе рассматриваемых, но окончательных выводов пока не сделано. Преждевременно говорить о каких-то результатах. Для этого как раз коллеги и приезжают - чтобы обсудить, взвесить все за и против".

"Не секрет, что накануне финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге празднуется День города (27 мая - прим. ТАСС). Это, с одной стороны, приятно и добавляет праздничных ощущений. С другой стороны, возникает ряд вызовов. В том числе с точки зрения обеспечения безопасности и логистики. Естественно, никаких проблем нет, город справится, и не с таким справлялись. Это вопрос четкого планирования", - заключил глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.