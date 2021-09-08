Ковтун: тренерскому штабу сборной России по футболу нужно сделать выводы по игре команды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тренерскому штабу российской команды по футболу нужно сделать выводы после сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года для улучшения игры команды. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший защитник национальной команды Юрий Ковтун.

Россияне в сентябре сыграли вничью с хорватами (0:0) и победили команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками после шести игр занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Прямые путевки на турнир получат только победители групп, вторые команды сыграют в стыковых матчах.

"Это первый этап, новый тренерский штаб, новые требования, конечно, они, наверное, не сразу будут воплощаться в игре, - сказал Ковтун. - С каждым матчем, возможно, какие-то появятся [улучшения] и в атакующем плане, когда команда хочет активно прессинговать соперника, и при оборонительных действиях всей командой. Опять же болельщик хочет каких-то чудес и забитых мячей от этой сборной, но сейчас я думаю, что мало таких сборных осталось, которые могут легко выиграть, нужны усилия с любым соперником. Команда, наверное, постепенно должна сделать после матчей какое-то общее мнение, тренерский штаб должен сделать какой-то общий вывод, как и что требовать от игроков".

"Наверное, все понимали, что сразу, как мы говорим, сумасшедшей игры не будет. Да, результат важен для этого этапа, взяли очки, которые были запланированы. А игра должна быть проанализирована тренерским штабом, наверное, нужно какие-то моменты донести и поправить что-то в игровых эпизодах. Это должно быть сделано один раз, чтобы не возвращаться к этому, сказать один раз, чтобы не обращаться к мотивационным моментам", - добавил собеседник агентства.

Ковтун считает, что на втором этапе, то есть во время матчей в октябре некоторые моменты в игре сборной России улучшатся. "Мы подразумеваем, что тренерский штаб требует от игроков максимальных и постоянных включений, именно таких активных действий в атаке, чтобы команда была единой и мобильной в плане физической готовности, - отметил Ковтун. - На следующем этапе в тренировках стоит делать выбор не только на игровые действия, но и на индивидуальный подход. Уровень наших футболистов выше, наверное, мальтийцев, сборная Мальты является достаточно играющей командой, не только дает играть любому сопернику, но и угрозу приносит. Были моменты неприятные, удары, но тут вопрос нужно рассматривать внутри сборной России, с каждым игроком, независимо с кем ты играешь, ты должен максимально выкладываться".

"Что касается игры, то это цикл такой, не только игровой, но и тренировочный, нужно отталкиваться от этих игр и улучшать уровень. Все понимают, что нужно выкладываться полностью, они же вызваны в сборную. Нужна максимальная самоотдача, здесь больше зависит от индивидуальности, тренерский штаб должен донести это до игроков. Я думаю, что это удастся", - заключил Ковтун.