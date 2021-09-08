В "Спартаке" заявили, что у Мирзова хорошие отношения с командой после ухода в аренду

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Резиуан Мирзов находится в хороших отношениях с командой, персоналом и тренерским штабом после ухода в аренду в подмосковные "Химки". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

7 сентября "Химки" арендовали Мирзова у "Спартака" до конца сезона-2021/22. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что основной причиной ухода Мирзова в аренду стало недовольство главного тренера Руя Витории поведением футболиста, который высказывал претензии тренерскому штабу, игрокам и административному персоналу.

"У Мирзова были и остаются прекрасные отношения с командой, персоналом и тренерским штабом. Спросите у любого. Как я уже говорил, ему не могли гарантировать постоянную игровую практику, поэтому решение об аренде устроило все стороны. Не надо искать подводных камней", - сказал Зеленов.

Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году, в сезоне-2020/21 он выступал за "Химки" на правах аренды. В составе подмосковной команды полузащитник сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне Мирзов провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился голевыми действиями. Ранее Мирзов выступал за московское "Торпедо", тульский "Арсенал" и "Тосно" из Ленинградской области, в составе которого стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18.

"Химки" с 6 очками после шести туров занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. "Спартак" с 7 очками располагается на 10-й позиции.