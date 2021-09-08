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Чемпионат Европы по волейболу

Российские волейболисты победили в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы

Россияне в трех партиях обыграли сборную Северной Македонии
Волейболист сборной России Артем Вольвич EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Волейболист сборной России Артем Вольвич
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 8 сентября. Сборная России со счетом 3-0 (25:15, 25:13, 25:18) обыграла команду Северной Македонии в матче заключительного, пятого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в финском Тампере.

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Сборная России гарантировала себе выход в плей-офф по итогам предыдущего тура. Российские волейболисты занимают второе место в таблице группы С. Лидером является сборная Нидерландов, третью позицию занимает команда Турции, далее идут сборные Финляндии, Испании и Северной Македонии. Российская сборная в 1/8 финала сыграет с одной из команд группы А, соперник определится позднее.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи групповой стадии провела в Тампере. Матч 1/8 финала россияне сыграют в польском Гданьске. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выходят в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.

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