Сборные России и Украины встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 8 сентября. Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет с командой Украины. Соперник россиян определился по итогам матча между командами Финляндии и Турции.

Сборная Финляндии со счетом 3-2 (25:17, 16:25, 27:29, 25:18, 15:13) победила команду Турции в матче заключительного, пятого тура группового этапа. Это позволило российским волейболистам занять второе место в группе С и попасть на третью команду из группы А - сборную Украины. Матч состоится в польском Гданьске 11 сентября.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.