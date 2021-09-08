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Чемпионат Европы по волейболу

Сборные России и Украины встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Российская команда вышла из группы со второго места, украинская - с третьего
Волейболист сборной России Валентин Голубев EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Волейболист сборной России Валентин Голубев
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 8 сентября. Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет с командой Украины. Соперник россиян определился по итогам матча между командами Финляндии и Турции.

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Сборная Финляндии со счетом 3-2 (25:17, 16:25, 27:29, 25:18, 15:13) победила команду Турции в матче заключительного, пятого тура группового этапа. Это позволило российским волейболистам занять второе место в группе С и попасть на третью команду из группы А - сборную Украины. Матч состоится в польском Гданьске 11 сентября.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.

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