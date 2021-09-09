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Аль-Мусаллам: решение талибов запретить женщинам в Афганистане заниматься спортом неверно

Президент Международной федерации плавания заявил, что спорт должен делать будущие поколения жителей страны счастливыми, а общество - безопасным

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам назвал неверным подход руководства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое запретило женщинам заниматься многими видами спорта, включая плавание. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

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Заместитель главы комиссии по культуре "Талибана" Ахмадулла Васик в среду в интервью австралийскому телеканалу CBS заявил, что афганские женщины не смогут заниматься теми видами спорта, в которых их внешний вид не соответствует нормам шариата.

"Хочу подчеркнуть, что весь спорт в целом предназначен для всех - и для мужчин, и для женщин, спорт должен служить миру, обществу, человеческому достоинству, - считает Аль-Мусаллам. - Это принцип FINA как организации и мой лично. Спорт должен быть открыт всем, без какой-либо дискриминации по политическому, религиозному или половому признаку. Так что подход, который мы видим сейчас в Афганистане, неверен".

"Нам нужно, чтобы спорт делал будущие поколения жителей страны счастливыми, а общество - безопасным", - добавил глава федерации.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.

Женщины в Афганистане уже неоднократно проводили демонстрации, требуя уважения их прав и представительства в новом афганском правительстве. Так, на прошлой неделе в Кабуле прошел митинг, организованный активистками с призывом законодательно утвердить право женщин на участие в политической жизни страны, а десятки членов Национальной ассоциации по защите прав женщин провели массовую демонстрацию в административном центре провинции Герат, протестуя против ущемления их прав.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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Форум "Россия - спортивная держава"Смена власти в Афганистане
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