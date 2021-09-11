Седьмой тур РПЛ стартует матчами с участием "Зенита", "Спартака" и "Локомотива"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Программа седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу матчами с участием тройки призеров прошлого розыгрыша национального первенства. В первой встрече дня бронзовый призер чемпионата России "Локомотив" в Москве примет самарские "Крылья Советов" (начало - 14:00 мск), следом победитель прошлого розыгрыша РПЛ петербургский "Зенит" в Грозном сыграет с местным "Ахматом" (16:30 мск), завершит программу дня матч вице-чемпиона "Спартака" и подмосковных "Химок" (19:00 мск).

"Локомотив" и "Крылья Советов" подходят к матчу, занимая четвертое и 11-е места соответственно. Москвичи в шести стартовых турах набрали 12 очков (три победы и три ничьих), на счету самарцев семь очков - после трех поражений на старте они сначала сыграли вничью, а затем одержали две победы. За два дня до матча железнодорожники на официальном сайте сообщили о том, что на предстоящую игру будет допущено не более 3 тыс. зрителей. В связи с этим встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов.

Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Марко Николичем в субботу не сможет рассчитывать на травмированных защитника Мурило Серкейру и полузащитника Антона Миранчука. Также игру из-за дисквалификации пропустит хавбек Дмитрий Баринов, который 4 сентября впервые выступил в качестве капитана сборной Россиии в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра (2:0).

Открытым остается вопрос об участии в матче форварда Франсуа Камано, который только 9 сентября прилетел в Москву из Гвинеи; ранее игрок не мог покинуть страну, где из-за сложной политической ситуации были заблокированы все пути въезда и выезда. Наставник самарцев Игорь Осинькин не сможет рассчитывать на дисквалифицированного вингера Романа Ежова, а также травмированных защитника Дмитрия Прищепу и полузащитника Дениса Якубу.

Предстоящий матч станет 55-м в новейшей истории противостояния "Локомотива" и "Крыльев Советов". В 54-х предыдущих играх железнодорожники одержали 31 победу, потерпев 11 поражений; еще 12 раз команды не смогли выявить победителя. В последний раз команды встречались почти четыре месяца назад - тогда москвичи в финале Бетсити - Кубка России одержали победу со счетом 3:1. В сезоне-2020/21 они не встречались, поскольку самарцы выступали в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги; в сезоне-2019/20 волжане на выезде сыграет вничью (1:1), а дома уступили (1:2).

Летом "Локомотив" был самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке. По данным профильного портала Transfermarkt, железнодорожники потратили на новичков чуть более €30 млн. В субботу за москвичей могут дебютировать полузащитники Константин Марадишвили, Джирано Керк и Фаустино Анджорин, пришедшие в клуб из столичного ЦСКА, нидерландского "Утрехта" и английского "Челси" соответственно.

Первый матч в Петербурге при увеличенной зрительской квоте

Действующий чемпион России петербургский "Зенит" возвращается с паузы на игры сборных, занимая привычное первое место, - в активе сине-бело-голубых 14 очков из 18 возможных (четыре победы и две ничьих). Занявший в прошлом сезоне 11-е место "Ахмат" подходит к игре против лидера РПЛ на восьмой позиции, набрав девять очков (три победы и три поражения). За день до матча стало известно об увеличении разрешенного числа зрителей на матчах в Санкт-Петербурге - в субботу трибуны "Газпром Арены" смогут заполниться на 30% от максимума (не более 18 908 зрителей). На двух предыдущих играх команды на родном стадионе присутствовали 983 и 998 болельщиков соответственно.