Седьмой тур РПЛ стартует матчами с участием "Зенита", "Спартака" и "Локомотива"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Программа седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу матчами с участием тройки призеров прошлого розыгрыша национального первенства. В первой встрече дня бронзовый призер чемпионата России "Локомотив" в Москве примет самарские "Крылья Советов" (начало - 14:00 мск), следом победитель прошлого розыгрыша РПЛ петербургский "Зенит" в Грозном сыграет с местным "Ахматом" (16:30 мск), завершит программу дня матч вице-чемпиона "Спартака" и подмосковных "Химок" (19:00 мск).
"Локомотив" и "Крылья Советов" подходят к матчу, занимая четвертое и 11-е места соответственно. Москвичи в шести стартовых турах набрали 12 очков (три победы и три ничьих), на счету самарцев семь очков - после трех поражений на старте они сначала сыграли вничью, а затем одержали две победы. За два дня до матча железнодорожники на официальном сайте сообщили о том, что на предстоящую игру будет допущено не более 3 тыс. зрителей. В связи с этим встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов.
Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Марко Николичем в субботу не сможет рассчитывать на травмированных защитника Мурило Серкейру и полузащитника Антона Миранчука. Также игру из-за дисквалификации пропустит хавбек Дмитрий Баринов, который 4 сентября впервые выступил в качестве капитана сборной Россиии в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра (2:0).
Открытым остается вопрос об участии в матче форварда Франсуа Камано, который только 9 сентября прилетел в Москву из Гвинеи; ранее игрок не мог покинуть страну, где из-за сложной политической ситуации были заблокированы все пути въезда и выезда. Наставник самарцев Игорь Осинькин не сможет рассчитывать на дисквалифицированного вингера Романа Ежова, а также травмированных защитника Дмитрия Прищепу и полузащитника Дениса Якубу.
Предстоящий матч станет 55-м в новейшей истории противостояния "Локомотива" и "Крыльев Советов". В 54-х предыдущих играх железнодорожники одержали 31 победу, потерпев 11 поражений; еще 12 раз команды не смогли выявить победителя. В последний раз команды встречались почти четыре месяца назад - тогда москвичи в финале Бетсити - Кубка России одержали победу со счетом 3:1. В сезоне-2020/21 они не встречались, поскольку самарцы выступали в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги; в сезоне-2019/20 волжане на выезде сыграет вничью (1:1), а дома уступили (1:2).
Летом "Локомотив" был самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке. По данным профильного портала Transfermarkt, железнодорожники потратили на новичков чуть более €30 млн. В субботу за москвичей могут дебютировать полузащитники Константин Марадишвили, Джирано Керк и Фаустино Анджорин, пришедшие в клуб из столичного ЦСКА, нидерландского "Утрехта" и английского "Челси" соответственно.
Первый матч в Петербурге при увеличенной зрительской квоте
Действующий чемпион России петербургский "Зенит" возвращается с паузы на игры сборных, занимая привычное первое место, - в активе сине-бело-голубых 14 очков из 18 возможных (четыре победы и две ничьих). Занявший в прошлом сезоне 11-е место "Ахмат" подходит к игре против лидера РПЛ на восьмой позиции, набрав девять очков (три победы и три поражения). За день до матча стало известно об увеличении разрешенного числа зрителей на матчах в Санкт-Петербурге - в субботу трибуны "Газпром Арены" смогут заполниться на 30% от максимума (не более 18 908 зрителей). На двух предыдущих играх команды на родном стадионе присутствовали 983 и 998 болельщиков соответственно.
"Зенит" и "Ахмат" сыграют друг против друга в 32-й раз в российской истории. Статистическое преимущество в этом противостоянии на стороне петербуржцев - 14 побед против семи у грозненцев; еще 10 игр завершились вничью. На своем поле сине-бело-голубые не проигрывали команде из столицы Чечни с мая 2017 года (0:1). После этого клубы встречались в Санкт-Петербурге еще четыре раза - три встречи завершились в пользу хозяев поля (две победы со счетом 4:0), еще один раз грозненцы сыграли вничью.
"Зенит" подходит к игре против "Ахмата" в неоптимальном составе. Из-за повреждений во встрече не примут участие защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Магомед Оздоев. Кроме того, петербуржцы не смогут рассчитывать на бразильских игроков группы атаки Малкома и Клаудиньо - 8 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды. На следующий день главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал ситуацию, сложившуюся вокруг южноамериканских футболистов, абсурдной.
У "Ахмата" перед игрой против чемпиона России также есть кадровые потери. Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, скорее всего, будет вынужден обходиться без защитников Марата Быстрова и Мирослава Богосаваца, а также полузащитника Бернарда Бериши. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге в составе гостей может дебютировать ивуарийский нападающий Сенин Себаи, перешедший в "Ахмат" из подмосковных "Химок".
Время оправдывать доверие для Руя Витории
Вице-чемпион России "Спартак" начал этот сезон крайне неудачно - после шести туров команда находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков (две победы, ничья и три поражения). Помимо этого, красно-белые вылетели из квалификации Лиги чемпионов, проиграв португальской "Бенфике" (0:2 дома и на выезде). На фоне таких результатов разговоры об отставке главного тренера Руя Витории, пришедшего в клуб в конце мая, выглядели эмоциональными, но не беспочвенными. Однако, как сообщил ТАСС в начале сентября руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, португальский специалист пользуется полной поддержкой руководства и не уходит с занимаемого поста.
В такой ситуации матч против "Химок", которые с шестью очками (победа, три ничьих, два поражения) занимают 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, может быть как нельзя кстати. Эмоций команде в такой ситуации могли добавить болельщики на трибунах, но по решению Роспотребнадзора разрешенное число зрителей ограничено 3 тыс. человек. При этом 7 сентября на домашнем стадионе "Спартака" состоялся матч между сборными России и Мальты, который посетило 10 508 болельщиков. Максимальное число зрителей, которые могли быть допущены на арену, составляло не более 30% от максимальной вместимости стадиона - до 13 608 зрителей (3 тыс. могли посетить игру без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании коронавирусом; остальные - только при предъявлении соответствующих документов).
При этом у "Спартака" на поле не смогут выйти трое - вратарь Александр Селихов, защитник Павел Маслов и нападающий Георгий Мелкадзе. У "Химок" встречу из-за дисквалификации пропустит полузащитник Илья Камышев. Также главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко, скорее всего, не сможет рассчитывать на защитников Александра Филина и Дмитрия Тихого.
"Спартак" и "Химки" сыграют в девятый раз в истории. Из восьми предыдущих игр красно-белые выиграли пять, еще две завершились вничью. Единственную победу подмосковная команда дома обыграла столичную в мае 2007 года - 3:0. На своем поле спартаковцы выиграли три матча из четырех; в этих встречах разница забитых и пропущенных мячей равна 6:2.
Седьмой тур РПЛ продолжится 12 и 13 сентября. В воскресенье состоятся матчи "Арсенал" - ЦСКА (14:00 мск), "Сочи" - "Уфа" (16:30 мск) и "Динамо" - "Нижний Новгород" (19:00 мск). В понедельник пройдут игры "Рубин" - "Урал" (18:30 мск) и "Ростов" - "Краснодар" (19:30 мск).