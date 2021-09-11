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US Open

Тарпищев: Джокович был бы идеальным соперником для Медведева в финале US Open

Глава Федерации тенниса России отметил, что победа над первой ракеткой мира придала бы новый импульс спортсмену
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович был бы идеальным соперником для россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В субботу Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале со счетом 6:4, 7:5, 6:2. В финале Медведев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым (четвертое место в рейтинге).

"Соперник вышел с определенной задачей и целью: играл агрессивно, пытался навязать стиль игры, непривычный Дане. Геймов шесть это продолжалось. Потом Медведев сумел его остановить, и со второго сета характер игры был в его пользу, - сказал Тарпищев. - К концу игра оппонента рухнула, и Даня был хозяином на корте, даже позволял себе вольности, но это самоуверенность - игра была сделана".

Тарпищев отметил, что победа в финале придаст Медведеву колоссальный импульс в развитии. "Желательный финал Медведев - Джокович, конечно. Это был бы идеальный и знаковый финал. Новаку надо выиграть четвертый турнир [Большого шлема в сезоне], чтобы войти в историю. А для Медведева победа - это такое самоутверждение, что позволит двигаться вперед с новым импульсом - ему есть куда расти", - отметил Тарпищев.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021). В прошлом году он дошел до полуфинала US Open. В финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).

Теги
US OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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