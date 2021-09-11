Хомуха: отмене лимита должны предшествовать реформы подготовки молодых футболистов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Отмена лимита на легионеров в российском футболе будет возможна только в случае реформирования системы подготовки молодых игроков и ухода от бюджетного финансирования профессиональных клубов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха.

Ранее Российский футбольный союз предложил отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. 10 сентября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин раскритиковал инициативу, отметив, что российская сборная по футболу не играла на Олимпийских играх с 1988 года.

"Нужны кардинальные изменения в структуре подготовки футболистов, только тогда можно будет рассчитывать, что будем представлены на всех больших форумах, - сказал Хомуха. - Чтобы выйти на олимпийский футбольный турнир, нужно на молодежном чемпионате Европы попасть в полуфинал, для этого нужно сначала пробиться на турнир. А это нельзя сделать без качественных молодых футболистов, в первую очередь нужно уделять внимание этому направлению".

"Здесь дело в качественной подготовке молодых футболистов, именно в правильно выстроенной системе. Если это будет, то тогда получится качественный скачок. Нужно задействовать формулу, которая действует во всей Европе, - убрать бюджетное финансирование профессиональных спортсменов, тогда заработают рыночные механизмы, которые позволят прогрессировать. Тогда клубам будет необходимо взращивать своих молодых футболистов для того, чтобы просто продолжать участвовать в крупных соревнованиях, для этого нужно будет качественно готовить свои резервы", - добавил собеседник агентства.

При этом Хомуха считает, что лимит на легионеров пока стоит сохранить. "Если на сегодняшний день убрать совсем лимит, то не из кого будет формировать молодежную сборную, национальную команду. Выбор игроков станет ограниченным", - заключил Хомуха.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.