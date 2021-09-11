Фигуристка Нугуманова планирует по ходу сезона усложнить произвольную программу

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Нугуманова намерена усложнять произвольную программу по ходу сезона. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

"Начала сезон, рада, что начала его здесь, - сказала Нугуманова. - Очень важно начинать сезон, когда вокруг публика, столько людей. Это очень хорошо, что мы сейчас здесь все выступаем. И даже если есть ошибки, я ни в коем случае не расстраиваюсь - это первый мой прокат в костюме, со зрителями. Конечно, лучше без ошибок, но ничего страшного. Завтра еще произвольная".

"Я еще набираю форму, поздно вхожу всегда. Но потом прихожу к хорошему результату. Прошлый сезон тому пример - начала не супер, потом пришла к хорошей форме и показала хороший результат на чемпионате России. Думаю, к ноябрю поменяю контент произвольной программы - она будет сложнее, короткая останется - лутц, каскад "три плюс три". Я каждый день тренировала "три плюс три", значит, нужно еще тренировать", - добавила она.

Нугумановой 19 лет, в прошлом сезоне она стала шестой на чемпионате России.