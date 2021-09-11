Николич надеется, что футболист "Локомотива" Миранчук восстановится от травмы к весне

Ранее пресс-служба клуба сообщала, что Миранчук находится на лечении в Германии, где прошел полное обследование травмы сухожилия. Полузащитник получил травму в январе, повреждение выявили летом, после чего "Локомотив" принял решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

"У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое, он полтора года играл с этой болью, - заявил Николич. - Хочу сказать ему спасибо, что он вообще пробовал играть, несмотря на травму. Было видно, что травма ему мешала, еще с зимних сборов. Надеюсь, к весне он вернется".

"Игрок пройдет курс лечения в Германии, затем состоится контрольное обследование, - добавил тренер железнодорожников. - Только после этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления".

Николич рассказал, что хроническое заболевание есть и у вратаря команды Маринато Гилерме. "В игре [сборной России] против команды Мальты он тоже хромал на поле. Он боец, доиграл игру до конца, так же, как и сегодня. Мы с ним работаем осторожно", - сказал Николич.

Миранчуку 25 лет, в составе "Локомотива" он выступает с 2013 года, став чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и победителем суперкубка страны. В текущем сезоне он провел пять матчей в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.