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Футбол в России

Николич надеется, что футболист "Локомотива" Миранчук восстановится от травмы к весне

Полузащитник находится на лечении в Германии, где прошел полное обследование травмы сухожилия
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич надеется, что полузащитник Антон Миранчук сможет восстановиться от травмы к весне. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Ранее пресс-служба клуба сообщала, что Миранчук находится на лечении в Германии, где прошел полное обследование травмы сухожилия. Полузащитник получил травму в январе, повреждение выявили летом, после чего "Локомотив" принял решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

"У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое, он полтора года играл с этой болью, - заявил Николич. - Хочу сказать ему спасибо, что он вообще пробовал играть, несмотря на травму. Было видно, что травма ему мешала, еще с зимних сборов. Надеюсь, к весне он вернется".

"Игрок пройдет курс лечения в Германии, затем состоится контрольное обследование, - добавил тренер железнодорожников. - Только после этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления".

Николич рассказал, что хроническое заболевание есть и у вратаря команды Маринато Гилерме. "В игре [сборной России] против команды Мальты он тоже хромал на поле. Он боец, доиграл игру до конца, так же, как и сегодня. Мы с ним работаем осторожно", - сказал Николич.

Миранчуку 25 лет, в составе "Локомотива" он выступает с 2013 года, став чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и победителем суперкубка страны. В текущем сезоне он провел пять матчей в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.

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