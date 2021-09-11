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Футбол в России

Семак считает, что "Зенит" заслуженно победил "Ахмат" в матче чемпионате России по футболу

Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал заслуженную победу над грозненским "Ахматом" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но качество игры во втором тайме заставляет задуматься. Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В субботу "Зенит" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 3:1.

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"Достаточно хорошо начали игру, хорошо двигались, смогли забить два гола, - сказал Семак. - После пропущенного мяча потеряли баланс, видно было, что кому-то очень тяжело, показалось, что у нас был дисбаланс между атакой и обороной, появились большие пространства между линиями, чем пользовался "Ахмат". Футболисты гостей хорошо двигались, забитый мяч придал им уверенности и эмоций, а нам добавил нервов. Сложный матч, хорошо, что забили третий гол, избавили от нервов, заслуженная победа, но качество игры во втором тайме заставляет задуматься".

В матче с "Ахматом" за "Зенит" дебютировал российский голкипер Станислав Крицюк, который 2 сентября перешел в клуб из португальского "Жил Висенте". "Это такая же ситуация, как с Клаудиньо, который перешел в конце трансферного окна. Мы должны были посмотреть его в деле, проверка боем. Понятно, что Стасу тоже было нелегко сегодня. Но он справился с давлением и сыграл хорошо".

"Зенит" с 17 очками после семи матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Зенит" 20 сентября в гостях встретится с казанским "Рубином", а 14 сентября на выезде сыграет с английским "Челси" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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