Семак считает, что "Зенит" заслуженно победил "Ахмат" в матче чемпионате России по футболу

"Достаточно хорошо начали игру, хорошо двигались, смогли забить два гола, - сказал Семак. - После пропущенного мяча потеряли баланс, видно было, что кому-то очень тяжело, показалось, что у нас был дисбаланс между атакой и обороной, появились большие пространства между линиями, чем пользовался "Ахмат". Футболисты гостей хорошо двигались, забитый мяч придал им уверенности и эмоций, а нам добавил нервов. Сложный матч, хорошо, что забили третий гол, избавили от нервов, заслуженная победа, но качество игры во втором тайме заставляет задуматься".

В матче с "Ахматом" за "Зенит" дебютировал российский голкипер Станислав Крицюк, который 2 сентября перешел в клуб из португальского "Жил Висенте". "Это такая же ситуация, как с Клаудиньо, который перешел в конце трансферного окна. Мы должны были посмотреть его в деле, проверка боем. Понятно, что Стасу тоже было нелегко сегодня. Но он справился с давлением и сыграл хорошо".

"Зенит" с 17 очками после семи матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Зенит" 20 сентября в гостях встретится с казанским "Рубином", а 14 сентября на выезде сыграет с английским "Челси" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.