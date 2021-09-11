Хоккеист Емелин считает, что поражения "Авангарда" связаны с большим количеством новичков

БАЛАШИХА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Поражения омского "Авангарда" в последних двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связаны с тем, что в межсезонье в клуб пришло большое количество новых хоккеистов, не все еще понимают систему игры. Такое мнение журналистам высказал капитан "Авангарда" Алексей Емелин.

В субботу "Авангард" на своем льду проиграл хельсинскому "Йокериту" со счетом 2:3. Омский клуб потерпел второе поражение подряд.

"Игра для нас совсем не получилась, соперник нас полностью переиграл, я считаю, - сказал Емелин. - Мы очень много времени провели в своей зоне и в следствие этого пропустили три необязательные шайбы только из-за своих ошибок и потерь. Дело не в интенсивности игры, а в системе, в ее понимании - пятерка не делает одно и то же, немного опаздываем с решением, куда нужно бежать. Я считаю, что это связано с тем, что пришло много новых нападающих, и пока не все ребята понимают [систему], но, думаю, что по сезону мы еще добавим, и они будут делать некоторые вещи на автоматизме, будет больше получаться".

"Мы хотим выигрывать и, конечно, для нас разочарование, что мы проигрываем там, где можем побеждать спокойно. Но, опять же, делаем выводы, продолжаем работать и готовиться к следующим матчам", - добавил хоккеист.

"Авангард" с шестью очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омский клуб 15 сентября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".