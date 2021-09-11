Сборная России победила украинцев и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 11 сентября. Мужская сборная России по волейболу победила команду Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Матч состоялся в польском Гданьске.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян. В четвертьфинале сборная России 14 сентября сыграет с победителем матча между командами Польши и Финляндии.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.

Турнир завершится 19 сентября.