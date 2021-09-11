Терюшков: судейская ошибка надломила футболистов "Химок" в матче со "Спартаком"

В субботу "Химки" на выезде проиграли "Спартаку" со счетом 1:3. На 41-й минуте матча главный арбитр встречи Сергей Иванов отменил гол полузащитника "Химок" Ильи Кухарчука, зафиксировав офсайд.

"Проиграли, всегда тяжело проигрывать, - сказал Терюшков. - После первого тайма появился вопрос, зачем нужен VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС), если им не пользоваться. Когда чистый гол отменяют, странная история, но все равно идем дальше. Сегодня уступили по движению и по всему, будем готовиться дальше".

"Судей традиционно не комментируем, но, если есть VAR, нужно его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там все посмотрели, офсайда, конечно, не было никого. Надломила ли судейская ошибка "Химки"? Конечно, если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис. Но ничего страшного, идем дальше, "Спартак" сильнее, это футбол", - добавил Терюшков.

Капитан "Химок" Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, вместе с клубом полузащитник выиграл чемпионат России и стал обладателем суперкубка страны. "Положительные моменты? Денис мог забить дважды, но забил один, думаю, что он счастлив. Интересно Денис смотрелся на поле, конечно, он вышел с капитанской повязкой против клуба, в котором он тоже когда-то был капитаном", - заключил Терюшков.

"Химки" с шестью очками после семи матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковный клуб 18 сентября в гостях встретится с "Уфой".