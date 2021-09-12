Третьяк: ФХР устраивает нынешний лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерацию хоккея России (ФХР) устраивает нынешнее ограничение по количеству легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), согласно которому в заявке команды на матч может присутствовать не более пяти иностранных игроков. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Тема лимита на легионеров была поднята президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 10 сентября. В ответ на предложение Российского футбольного союза отменить лимит Путин заметил, что в том числе из-за обилия иностранцев российские футболисты давно не могут попасть на Олимпийские игры. Также глава государства отметил, что российские баскетбольные клубы, несмотря на успехи в еврокубках, не дают развиваться доморощенным игрокам.

"У нас на сегодняшний день между федерацией и КХЛ баланс: пять легионеров в каждой команде, которые составляют конкуренцию, - сказал Третьяк. - Можно сказать, почти все иностранцы высокого класса, если в том году из 10 бомбардиров было восемь иностранцев. Это значит, что они привносят конкуренцию в командах. У нас в командах есть и перспективная молодежь, которая дает результат, поэтому на сегодняшний день федерацию хоккея все устраивает".