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КХЛ

Третьяк: ФХР устраивает нынешний лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге

Клубы КХЛ могут включать в заявку на матч не более пяти иностранных игроков
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерацию хоккея России (ФХР) устраивает нынешнее ограничение по количеству легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), согласно которому в заявке команды на матч может присутствовать не более пяти иностранных игроков. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

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Тема лимита на легионеров была поднята президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 10 сентября. В ответ на предложение Российского футбольного союза отменить лимит Путин заметил, что в том числе из-за обилия иностранцев российские футболисты давно не могут попасть на Олимпийские игры. Также глава государства отметил, что российские баскетбольные клубы, несмотря на успехи в еврокубках, не дают развиваться доморощенным игрокам.

"У нас на сегодняшний день между федерацией и КХЛ баланс: пять легионеров в каждой команде, которые составляют конкуренцию, - сказал Третьяк. - Можно сказать, почти все иностранцы высокого класса, если в том году из 10 бомбардиров было восемь иностранцев. Это значит, что они привносят конкуренцию в командах. У нас в командах есть и перспективная молодежь, которая дает результат, поэтому на сегодняшний день федерацию хоккея все устраивает".

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