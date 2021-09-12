Березуцкий: ЦСКА тяжело быть довольным результатом и игрой в матче с "Арсеналом"

ТУЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий отметил, что ему тяжело быть довольным результатом и игрой команды в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Арсеналом". Об этом Березуцкий рассказал журналистам.

ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:2.

"Игры после сборных всегда непростые, тяжело быть довольным и результатом, и игрой. Игра разбилась на отрезки. Где-то мы играли хорошо, где-то, мягко говоря, не очень. Пропустили два гола со стандартов, потеря концентрации сказалась", - сказал Березуцкий.

"Арсенал" набрал 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 10 очками располагается на шестой строчке. В следующем туре ЦСКА 20 сентября примет "Спартак". "Арсенал" днем раньше на выезде встретится с "Нижним Новгородом".