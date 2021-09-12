Алиев: россияне не остались без поддержки болельщиков на чемпионате мира по мини-футболу

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по мини-футболу не осталась без поддержки болельщиков на чемпионате мира в Литве. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Сборная России с победы над египтянами стартовала на чемпионате мира по мини-футболу

Сборная России в стартовом матче турнира в Вильнюсе разгромила команду Египта со счетом 9:0. По словам Алиева, на матче против египтян было немало русскоязычных болельщиков. Российская команда выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба размещена надпись "Наши парни".

"Мы видели их [болельщиков] в атрибутике нашей команды. Несмотря на то что мы играем без флага и гимна, от этого любовь к Родине и патриотизм не теряется, наоборот, даже усиливается. Считаю, для нас важна не внешняя форма, а внутреннее содержание и единение со страной", - отметил Алиев.

"С точки зрения организации за те три дня, которые мы провели до игры, вопросов и нареканий нет. Вильнюс уютный город, стоит прекрасная погода, - сказал Алиев. - Несмотря на ограничения по коронавирусу, все комфортно и удобно".

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Алексей Исаков встретился со сборной России перед ее стартом на чемпионате мира. "Было приятно, что сегодня утром в отель, где проживает сборная, приехал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве, так что внимание к нашей команде большое. Он высказал интерес встретиться, все с ним сфотографировались. Он обратился с пожеланиями, со словами поддержки о том, что если что-то случится в Литве, то двери посольства всегда открыты для нас", - добавил Алиев.

Во втором туре россияне 15 сентября сыграют с футболистами из Узбекистана.