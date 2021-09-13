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Паралимпиада в Токио

Путин считает, что судьбы паралимпийцев России достойны экранизации и книг

Президент поблагодарил спортсменов за их упорство и "тот неизменно победный настрой"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин убежден, что судьбы паралимпийцев - это хорошая основа для книг и фильмов.

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"О каждом из вас можно рассказывать долго. Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград российским паралимпийцам, которая проходит в понедельник в Кремле.

Путин поблагодарил спортсменов за их упорство и "тот неизменно победный настрой", с которым они идут по жизни, за их пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, за умение держать удар и верить в себя.

По словам главы государства, достижения и мастерство паралимпийцев без преувеличения можно назвать "торжеством силы человеческого духа". Путин от души пожелал россиянам успехов, спортивной удачи, энергии и ярких побед в будущем.

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