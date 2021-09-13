Пловчиха Крившина рассказала, что выполнила в Токио обещание стать чемпионкой Паралимпиады

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Обладательница золотой и серебряной паралимпийских наград в плавании Анна Крившина очень рада, что сумела выполнить свое обещание пятилетней давности и стать победительницей Игр в Токио. Об этом Кришвина рассказала на встрече президента России Владимира Путина с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио, которая проходит в Большом Кремлевском дворце.

"Я безумно счастлива находиться в зале Кремля в качестве чемпионки Паралимпиады. В 2016 году я пообещала на встрече с вами, что стану паралимпийской чемпионкой, и мне это удалось. Меня переполняют чувства гордости за нашу команду. Вопреки всему нам удалось показать успешный результат и завоевать такое количество медалей", - подчеркнула спортсменка.

Крившина вместе с Дарьей Пикаловой, Ильнуром Гариповым и Владимиром Сотниковым выиграла паралимпийское золото в эстафете 4х100 м вольным стилем в категориях с S11 по S13 (слабовидящие). Также она стала серебряным призером в плавании на 50 метров вольным стилем.

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.