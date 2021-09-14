"Зенит" во вторник начнет групповой этап Лиги чемпионов гостевым матчем против "Челси"

Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00 мск. "Зенит" и "Челси" впервые сыграют друг с другом. Они выступают в группе Н вместе с итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". Встреча между "Мальмё" и "Ювентусом" пройдет во вторник в Швеции и начнется в 22:00 мск.

"Зенит" является единственным российским клубом, который примет участие в Лиги чемпионов в этом году. По итогам прошлого сезона петербургская команда выиграла Тинькофф - Российскую премьер-лигу и гарантировала себе участие в группового этапе, московский "Спартак", который финишировал вторым, не смог пройти квалификацию. Красно-белые по сумме двух матчей проиграли португальской "Бенфике" (0:2, 0:2) в третьем квалификационном раунде, поэтому они выступят в групповом этапе Лиги Европы. В прошлом розыгрыше главного европейского клубного турнира играли московский "Локомотив", "Краснодар" и "Зенит".

Семак на онлайн-конференции заявил, что команда сделает все возможное, чтобы победить "Челси". "На сегодняшний день "Челси" является очень сильной командой, которая нивелирует свои слабые стороны, прекрасно пользуется сильными, - сказал Семак. - Хорошо укрепилась, команда идет только вперед в турнирной таблице [чемпионата Англии]. Будем ли мы довольны ничьей? Каждая команда, выходя на поле против любого соперника, старается всегда побеждать и играть на победу, нам нужно сделать все возможное для победы".

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил важность матча с "Зенитом", так как эта игра является первой для команды на групповом этапе нынешнего сезона. "Когда становишься частью этой группы, ты должен соответствовать высоким ожиданиям от самого себя и исполнять свой долг, - сказал Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба "Челси". - Ты должен быть готов к матчу, все они готовы к нему, отложили свои личные ситуации в сторону. Для "Зенита" не будет никаких гарантий, но команда готова к игре, я рад, что они стали частью этой группы".

Кадровые потери команд перед матчем

Семак сообщил, что Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен точно не сыграют против "Челси". "Вильмар Барриос пока не прилетел, он не может прилететь по действующему законодательству и коронавирусным ограничениям, - сказал Семак. - Оздоев, Караваев и Ловрен - это три игрока, которые не помогут нам завтра точно. По Барриосу шанс есть, есть постановление, которое позволяет определенной категории граждан завтра после 4 утра пересекать границу. Надеемся, что Барриос ближе к обеду прилетит и примет участие в матче".

Главный тренер "Зенита" также отметил, что у клуба нет задачи на групповой этап Лиги чемпионов. "Какие цели на групповой этап Лиги чемпионов? Не было никакого разговора с руководством по поводу целей и задач", - добавил Семак.

В составе "Челси" из-за травм не сыграют Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич. "Пулишич не принимал участие в сегодняшней тренировке, - сказал Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба "Челси". - Он все еще находится на стадии восстановления и индивидуальных тренировок, поэтому еще не готов. Вчера Н"Голо участвовал в двух тренировках и тренировался сегодня, но он не успевает восстановиться к игре в Лиге чемпионов, мы не будем рисковать им сейчас, в этот момент сезона".

"Безусловно, пока матч не начался, шансы равные, но, конечно, мы понимаем, что "Челси" выиграл и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, поэтому будет тяжело, - сказал ТАСС бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов. - Хорошо, что разрешили играть Малкому и Клаудиньо (Международная федерация футбола 8 сентября запретила полузащитникам выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды, однако в субботу "Зенит" сообщил, что оба южноамериканца смогут принять участие в ближайших играх - прим. ТАСС), но все же фаворитом является "Челси". Если "Зенит" покажет свою лучшую игру, то он может отобрать очки. Наверняка "Челси" будет владеть преимуществом, учитывая, что матч пройдет в Англии, будут поддерживать болельщики, плюс там собраны хорошие футболисты, не только техничные, но и быстрые, они хорошо играют вперед, навязывают борьбу".

"Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов - в финале команда победила английский "Манчестер Сити" со счетом 1:0, также лондонский клуб в матче за Суперкубок в серии пенальти победил испанскую "Севилью" (1:1, 6:5). "Челси" сыграет в Лиге чемпионов второй раз подряд. "Зенит" в прошлом сезоне не смог выйти из группы с бельгийским "Брюгге", итальянским "Лацио" и дортмундской "Боруссией", заняв четвертое место. Петербургский клуб проводит третий подряд сезон в главном европейском клубном турнире, команда ни разу не вышла в плей-офф за этот период.

Также во вторник пройдут матчи "Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Барселона" (Испания)- "Бавария" (Германия), "Вильярреал" (Испания) - "Аталанта" (Италия), "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия) и "Лилль" (Франция)- "Вольфсбург" (Германия). Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря, в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды каждого квартета. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.