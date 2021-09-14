Дочь Пеле заявила, что отец покинет отделение интенсивной терапии через один-два дня

ТАСС, 14 сентября. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле через один-два покинет отделение интенсивной терапии, где проходит восстановление после операции. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту.

6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 11 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы, в которой находится 80-летний бразилец, сообщило, что процесс восстановления Пеле проходит удовлетворительно, он находится в сознании и активно участвует в разговоре.

"Он хорошо себя чувствует после операции, - сообщила Насименту. - У него нет болей, он находится в хорошем расположении духа. Его переведут в обычную палату через один-два дня, затем он поедет домой".

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.