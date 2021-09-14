"Трусова - огонь, за Косторную рада, Туктамышева еще себя покажет". Леонова о прокатах

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года поделилась эмоциями от контрольных прокатов кандидатов в сборную России на олимпийский сезон

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова испытала шок от выбора Фриды Кало в качестве образа для короткой программы бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой, но ее постановка оказалась одной из лучших. Об этом Леонова рассказала ТАСС. Контрольные прокаты кандидатов в сборную России на олимпийский сезон прошли 11-12 сентября на арене "Трактор" в Челябинске.

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"Первое, что промелькнуло в голове сразу после прокатов наших девушек: "Трусова - огонь, за [Алену] Косторную рада, а [Елизавета] Туктамышева еще себя покажет", - рассказала Леонова. - Когда увидела профайл Саши перед прокатами, где о ее образе в короткой программе - Фриде - рассказывал [хореограф] Даниил Глейхенгауз, была в шоке. Честно говоря, такого образа в программе Саши Трусовой я не ожидала, но сразу поняла, что это сильно. И не ошиблась, потому что на мой взгляд это одна из лучших постановок Фриды". В произвольной программе Трусова выступила под музыку из нового фильма "Круэлла" с пятью прыжками в четыре оборота. "Что касается образа Круэллы, то пять четверных прыжков Саши хорошо ложатся в эту музыку. Сложный набор, жесткая музыка, и все это так гармонично и близко Саше. Главное, что это два совершенно разных, но очень интересных образа, в короткой - драма и сумасшествие, произвольная - сильная женщина, сильная личность", - отметила Леонова. "Если Саша все это сделает на хорошем уровне, это будет такой скачок, что она будет просто вне конкуренции. И мы видим ее уверенность, ее рвение, что позволяет рассчитывать - как она этот сезон начала, так он и пойдет, Трусова не будет останавливаться. Не уверена, стоит ли еще усложнять контент, разве что только тройным акселем, и тогда она вообще на три головы выше остальных будет", - добавила собеседница ТАСС. Аксель Косторной и восточные танцы Туктамышевой Трусова и Косторная в прошлом сезоне представляли академию "Ангелы Плющенко", однако к олимпийскому сезону предпочли вернуться в "Хрустальный", чтобы биться за место в сборной под руководством Этери Тутберидзе и команды ее специалистов.

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"Я порадовалась возвращению Алены Косторной - не опустила руки, переборола себя и сделала-таки этот аксель, выполнение которого, помню, в прошлом сезоне было главным условием для ее возвращения в группу Тутберидзе. И сейчас искренне рада, ведь терять из топа такую спортсменку, как Алена, было бы очень жаль. У всех бывают сложные времена, даже провалы, но она сильная, достойная фигуристка с хорошими программами", - сказала Леонова. "Произвольная Косторной мне понравилась особенно. А короткая, уверена, будет еще лучше. Алена, думаю, переживала, ведь так давно не каталась на публике, плюс это была премьера ее программ - волнение могло немного повлиять на ошибки", - подчеркнула она.

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