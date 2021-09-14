Порядка 3,5 тыс. зрителей посетили контрольные прокаты российских фигуристов в Челябинске

ТАСС, 14 сентября. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в Челябинске за два дня собрали около 3,5 тыс. зрителей. Рассадка зрителей и общение журналистов со спортсменами проходили с соблюдением социальной дистанции, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

"Порядка 3,5 тыс. человек - это показатель за два дня прокатов. Соблюдалась термометрия на входе, с температурой люди не допускались, везде стояли антисептики, рециркуляторы. Также применялись правила социальной дистанции при рассадке зрителей, все обязательно должны были быть в масках, за этим строго следила охрана и просила надевать маски, если вдруг их снимают. Общение со спортсменами в микст-зоне тоже было на дистанции 1,5-2 метра, они говорили в микрофон", - сказала собеседница агентства.

Также в мероприятии были задействованы 60 волонтеров, которые встречали гостей в аэропорту, работали в местах проживания и проведения соревнований, помогали в организации тренировочного и соревновательного процессов.

Контрольные прокаты проходили 11-12 сентября на ледовой арене "Трактор" в Челябинске.