Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

ТАСС, 14 сентября. Победитель двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, во вторник утром у Седых случился сердечный приступ.

Седых является победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года. В его активе одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трехкратным чемпионом Европы.

В 1986 году Седых установил рекорд мира, метнув снаряд на 86,74 м, этот результат до сих пор остается непревзойденным.