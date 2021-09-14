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Летние олимпийские виды спорта

Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Ему было 66 лет, установленный в 1986 году легкоатлетом мировой рекорд остается непревзойденным по сей день
Юрий Седых, 1986 год Юрий Набатов/ТАСС
Описание
Юрий Седых, 1986 год
© Юрий Набатов/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Победитель двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.

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"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, во вторник утром у Седых случился сердечный приступ.

Седых является победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года. В его активе одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трехкратным чемпионом Европы.

В 1986 году Седых установил рекорд мира, метнув снаряд на 86,74 м, этот результат до сих пор остается непревзойденным.

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