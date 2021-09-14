Бутырская: прогнозировать сезон на основе прокатов нельзя, но Трусова восхитила

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Контрольные прокаты не являются основанием для прогнозов на предстоящий олимпийский сезон, однако готовность фигуристки Александры Трусовой действительно вызывает восхищение. Такое мнение ТАСС высказала первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Контрольные прокаты ведущих российских фигуристов прошли с 11 по 12 сентября в Челябинске. Бронзовый призер чемпионата мира Трусова представила произвольную программу на музыку из фильма "Круэлла", во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков. В женском одиночном катании такого прежде не происходило.

"Сейчас контрольные прокаты - это шоу, на которое приходят зрители. В мое время мы выступали в закрытых помещениях в Новогорске, и я во время прокатов каталась безобразно - не могла на них собраться, была не готова. Поэтому мне сейчас тяжело оценивать выступления остальных, я прекрасно понимаю, что это не показатель того, как они будут выступать на главных стартах, первым из которых будет отборочный чемпионат России и после - Олимпийские игры. Там все будет выглядеть совершенно иначе", - сказала Бутырская.

"Посмотреть было интересно, но я к прокатам отношусь проще - на многие ошибки я закрывала глаза, потому что эти прокаты и нужны для того, чтобы посмотреть, где у тебя пробелы, над чем надо работать. Спортсменам это очень полезно. Есть время поработать и что-то изменить. Впечатления от многих у меня были хорошие, несмотря на ошибки. Нужно дождаться соревнований", - добавила она.

Чемпионка мира при этом призналась, что прокат Трусовой на нее произвел большое впечатление. "Саша очень изменилась: она повзрослела, помимо прыжков теперь у нее видно катание, хореография, видна программа. Есть ощущение целостности. И пять четверных... Что тут скажешь? Я не одна, кто сказала "вау", увидев это. И это в начале сезона, на контрольных прокатах", - заметила она.

Трусова впервые выступила на публике после возвращения в группу Этери Тутберидзе, в прошлом сезоне она тренировалась под руководством Евгения Плющенко.