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Лига Европы

Тренер "Легии" назвал "Спартак" фаворитом в предстоящем матче Лиги Европы

Встреча первого тура группового этапа состоится в Москве в среду

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" является фаворитом матча первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер "Легии" Чеслав Михневич.

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Матч между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 17:30 мск.

"Мы внимательно посмотрели матчи "Спартака" с "Бенфикой", "Уралом", "Сочи", "Нижним Новгородом", - сказал Михневич. - "Спартак" обычно играл в этих матчах по схеме 3+4+3, в эту схему хорошо встраиваются [Квинси] Промес и другие футболисты. Мы, конечно, с уважением относимся к "Спартаку", и я лично приезжал на матчи красно-белых с "Химками" и "Сочи". "Спартак" сейчас усилился, хорошо играет, одним из ключевых футболистов команды стал [Виктор] Мозес. Мы не являемся фаворитами предстоящего матча, но фавориты не всегда побеждают".

Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.

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