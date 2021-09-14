Тренер "Легии" назвал "Спартак" фаворитом в предстоящем матче Лиги Европы

Матч между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 17:30 мск.

"Мы внимательно посмотрели матчи "Спартака" с "Бенфикой", "Уралом", "Сочи", "Нижним Новгородом", - сказал Михневич. - "Спартак" обычно играл в этих матчах по схеме 3+4+3, в эту схему хорошо встраиваются [Квинси] Промес и другие футболисты. Мы, конечно, с уважением относимся к "Спартаку", и я лично приезжал на матчи красно-белых с "Химками" и "Сочи". "Спартак" сейчас усилился, хорошо играет, одним из ключевых футболистов команды стал [Виктор] Мозес. Мы не являемся фаворитами предстоящего матча, но фавориты не всегда побеждают".

Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.