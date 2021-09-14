Мотылев: российские шахматисты отлично сыграли в полуфинале онлайн-олимпиады с китайцами

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты сборной России показали отличную игру в полуфинале онлайн-олимпиады против команды Китая, хотя перед матчем было тревожно. Об этом ТАСС рассказал капитан сборной России Александр Мотылев.

Россияне выиграли две матчевые встречи - первую со счетом 3,5:2,5, вторую - 4:2. В первом матче победы одержали Александра Костенюк и Андрей Есипенко, вничью сыграли Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Александра Горячкина, Полина Шувалова потерпела поражение. Во втором матче победили Дубов, Костенюк и Есипенко, вничью сыграли Лея Гарифуллина и Артемьев, Горячкина проиграла.

"После не очень выразительной игры в четвертьфинале было немного тревожно за нашу команду. Но сборная собралась и, показав отличную игру, выиграла оба матча у очень сильной китайской команды, - сказал Мотылев. - Стоит отметить Александру Костенюк и Андрея Есипенко, выигравших обе партии. Но в целом все играли здорово и сомнений в исходе поединка не было".

В финале россияне 15 сентября сыграют с победителем матча между командами Индии и США, который пройдет позднее во вторник. Мотылев считает, что фаворитами полуфинала являются индийские шахматисты. "Сейчас ждем соперника по финалу. Думаю, будет Индия и повторится финал прошлого года. Будем готовиться. США тоже сильны, но кажется, больше шансов у Индии".