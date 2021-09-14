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Олимпиада-2022 в Пекине

Майоров убежден, что невозможно наиграть состав российской сборной по хоккею к Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион считает, что ни одна из команд не будет иметь преимущества в Пекине
Борис Майоров Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Борис Майоров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Невозможно наиграть состав сборной России по хоккею к Олимпийским играм в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер РФ Борис Майоров.

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Хоккейный олимпийский турнир пройдет в феврале, на нем впервые с 2014 года выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ожидается, что костяк российской команды составят хоккеисты, выступающие в НХЛ.

"Это невозможно, - ответил Майоров на вопрос о том, возможно ли наиграть состав к Олимпиаде. - У каждой команды все будет с листа, ни одна из команд не будет иметь преимущества. Очень многое будет зависеть от искусства тренерской бригады: как она выстроит игру, на что сделает упор, как распределит функции, хотя я этого не люблю".

"У нас сейчас многое в моде: сдерживающее звено, бригады для меньшинства и большинства. Распределение этих ролей я не люблю, хотя это может отвечать современным устоям. Я считаю, что команда должна уметь играть по-разному. Чем больше у нас будет универсалов, тем лучше будет для нашей команды", - заметил он.

До старта Игр в матчах Евротура будут участвовать ведущие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что это целью этого является подготовка к Олимпиаде. "Надо смотреть в будущее, смотреть, что будет через год. Эту команду тоже надо готовить, чем раньше, тем лучше", - сказал Майоров.

Также он заявил, что участие игроков НХЛ не делает победу в олимпийском турнире более статусной. "Олимпиада всегда остается Олимпиадой, независимо от того, кто в ней принимает участие. Принижать звание олимпийского чемпиона не надо", - сказал бывший игрок.

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