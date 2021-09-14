"Манчестер Юнайтед" впервые проиграл после возвращения Роналду

ТАСС, 14 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 проиграл швейцарскому "Янг Бойз" в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стад де Сюисс" в Берне.

У гостей отличился Криштиану Роналду (13-я минута), для которого этот гол стал 135-м в турнире, по этому показателю он является единоличным рекордсменом. У хозяев голы забили Николас Муми Нгамалё (66) и Джордан Сибачо (90+5). На 35-й минуте был удален защитник "Манчестер Юнайтед" Арон Ван-Биссака.

Роналду провел 177-й матч в Лиге чемпионов, догнав по этому показателю бывшего вратаря испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса. Первый матч в этом турнире Роналду провел 14 августа 2002 года в составе португальского "Спортинга" в матче третьего квалификационного раунда с итальянским "Интером".

Команды выступают в группе F вместе с итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом", матч между которыми состоится позднее во вторник.

"Манчестер Юнайтед" попал в основной турнир Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги в прошлом сезоне. В прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов клуб из Манчестера не сумел выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе. "Манчестер Юнайтед" является трехкратным победителем этого турнира (1968, 1999, 2008). "Янг Бойз" является победителем чемпионата Швейцарии в сезоне-2020/21, лучшим достижением клуба в Лиге чемпионов является выход в полуфинал сезона-1958/59.

В следующем туре английская команда встретится с действующим победителем Лиги Европы "Вильярреалом" 29 сентября, а "Янг Бойз" в этот же день на выезде сыграет с "Аталантой".