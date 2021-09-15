"Смотрелись достойно". "Зенит" проиграл "Челси" на старте группового этапа Лиги чемпионов

В первом тайме обе команды не создали острых моментов в атаке, хозяева владели преимуществом, однако воплотить его в голы им не удавалось. Первая половина встречи запомнилась ударом защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого по центру ворот и промахом форварда "Челси" Ромелу Лукаку. Во втором тайме лондонцы прибавили, на 50-й минуте защитник хозяев Антонио Рюдигер прошел от своей половины поля до чужой штрафной, но пробил мимо. Хозяева продолжили давить и вскоре забили гол.

На 69-й минуте отличился Лукаку. Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта сделал мягкую подачу в штрафную с правого фланга точно на бельгийского нападающего, который головой переправил мяч в сетку. "Зенит" ответил опасным моментом от нападающего Артема Дзюбы - на 80-й минуте форвард Сердар Азмун прострелил в штрафную, но Дзюба не сумел попасть в ворота с линии вратарской площади.

После игры Семак на онлайн-конференции назвал результат закономерным. "Сложная игра, если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать, было несколько хороших моментов у "Челси", - сказал Семак. - В том моменте, в котором мы должны были пропускать, пропустили, а свои моменты, в том числе два хороших у Сердара [Азмуна] и Артема [Дзюбы], не реализовали. Жаль, победа "Челси" заслуженная, но если бы немного удачи нам, то могли увезти ничью".

"По сегодняшнему матчу были проблемы с выходом в атаку, брак в связи с определенной усталостью игроков. Тот же ритм и скорости немного другие, поэтому брака было больше, чем нам хотелось. Каждая игра - это отдельная история. Поэтому будем готовиться к каждому матчу и стараться побеждать, а какой получится результат, увидим в конце турнира", - добавил главный тренер "Зенита".

Тухель отметил, что матч против "Зенита" сложился для "Челси" тяжело. "Было сложно играть в первом тайме, не могли найти игру, - сказал Тухель на онлайн-конференции. - Во втором тайме нам удалось это сделать, стало легче, в конце концов мы забили решающий гол. Считаю, что игра была тяжелой, мало моментов создали, не проявили мастерства в полном объеме, но мы играли с довольно сильным соперником".

"Неплохой результат"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что команда выглядела достойно в игре против "Челси". "Плотная игра в обороне, натиск игроков "Челси" очень уверенно сдерживали полузащитники "Зенита", - сказал Малафеев ТАСС. - К тому же подопечные Сергея Семака имели очень хорошие моменты для взятия ворот - Клаудиньо, Азмун. Забей они - и все бы было иначе. До гола Лукаку петербуржцы выглядели целостно и симпатично, пускай "Зенит" и проиграл, но в целом команда выглядела достойно".