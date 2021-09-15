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Лига чемпионов

"Смотрелись достойно". "Зенит" проиграл "Челси" на старте группового этапа Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев
Вендел ("Зенит") и Мэйсон Маунт ("Челси") EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Вендел ("Зенит") и Мэйсон Маунт ("Челси")
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 15 сентября. Российский футбольный клуб "Зенит" проиграл английскому "Челси" со счетом 0:1 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. После встречи главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поблагодарил игроков за самоотдачу, а наставник "Челси" Томас Тухель назвал "Зенит" сильным соперником.

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В первом тайме обе команды не создали острых моментов в атаке, хозяева владели преимуществом, однако воплотить его в голы им не удавалось. Первая половина встречи запомнилась ударом защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого по центру ворот и промахом форварда "Челси" Ромелу Лукаку. Во втором тайме лондонцы прибавили, на 50-й минуте защитник хозяев Антонио Рюдигер прошел от своей половины поля до чужой штрафной, но пробил мимо. Хозяева продолжили давить и вскоре забили гол.

На 69-й минуте отличился Лукаку. Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта сделал мягкую подачу в штрафную с правого фланга точно на бельгийского нападающего, который головой переправил мяч в сетку. "Зенит" ответил опасным моментом от нападающего Артема Дзюбы - на 80-й минуте форвард Сердар Азмун прострелил в штрафную, но Дзюба не сумел попасть в ворота с линии вратарской площади.

После игры Семак на онлайн-конференции назвал результат закономерным. "Сложная игра, если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать, было несколько хороших моментов у "Челси", - сказал Семак. - В том моменте, в котором мы должны были пропускать, пропустили, а свои моменты, в том числе два хороших у Сердара [Азмуна] и Артема [Дзюбы], не реализовали. Жаль, победа "Челси" заслуженная, но если бы немного удачи нам, то могли увезти ничью".

"По сегодняшнему матчу были проблемы с выходом в атаку, брак в связи с определенной усталостью игроков. Тот же ритм и скорости немного другие, поэтому брака было больше, чем нам хотелось. Каждая игра - это отдельная история. Поэтому будем готовиться к каждому матчу и стараться побеждать, а какой получится результат, увидим в конце турнира", - добавил главный тренер "Зенита".

Тухель отметил, что матч против "Зенита" сложился для "Челси" тяжело. "Было сложно играть в первом тайме, не могли найти игру, - сказал Тухель на онлайн-конференции. - Во втором тайме нам удалось это сделать, стало легче, в конце концов мы забили решающий гол. Считаю, что игра была тяжелой, мало моментов создали, не проявили мастерства в полном объеме, но мы играли с довольно сильным соперником".

"Неплохой результат"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что команда выглядела достойно в игре против "Челси". "Плотная игра в обороне, натиск игроков "Челси" очень уверенно сдерживали полузащитники "Зенита", - сказал Малафеев ТАСС. - К тому же подопечные Сергея Семака имели очень хорошие моменты для взятия ворот - Клаудиньо, Азмун. Забей они - и все бы было иначе. До гола Лукаку петербуржцы выглядели целостно и симпатично, пускай "Зенит" и проиграл, но в целом команда выглядела достойно".

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"Конечно, неплохой результат, проиграли со счетом 0:1 такой команде, как "Челси", ничего страшного, но все равно это проигрыш. Поражение меня не удивило, я это ожидал, но это ничего не значит, это Лига чемпионов, тяжелый турнир. Как оцениваю шансы "Зенит"? Можно выйти с третьего места в Лигу Европы, шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу", - сказал ТАСС бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела.

Голкипер Станислав Крицюк, перешедший 2 сентября в "Зенит" из португальского "Жил Висенте", провел второй матч подряд за клуб. "Мы только притираемся друг к другу, защитники ко мне, я к ним, - сказал Крицюк журналистам. - В том числе узнаем наши возможности, потому что мы не так давно собрались вместе. Надо будет подстраиваться, у нас много времени впереди, будем работать и улучшать взаимодействие".

Малафеев оценил дебют Крицюка в Лиге чемпионов. "Если Крицюк проводит свой второй матч после прихода в "Зенит" и ему доверяют место в воротах в таком статусном матче, то видимо он уже стал основным голкипером в команде", - отметил Малафеев.

"Челси" и "Зенит" представляют группу Н, в другом матче квартета итальянский "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальмё" (3:0). Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".

Лига чемпионов-2021/22. Группа H
МестоКомандаИВНПМО
1Ювентус11003-03
2Челси11001-03
3Зенит10010-10
4Мальмё10010-30

Остальные матчи Лиги чемпионов

"Зенит" попал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, став чемпионом России прошлого сезона, для петербуржцев этот розыгрыш главного европейского турнира станет третьим кряду и 10-м в общей сложности. В двух прошлых розыгрышах команда Семака заняла четвертое место в группе, лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала (2011/12, 2013/14, 2015/16).

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"Челси" является действующим победителем турнира, в финале команда Томаса Тухеля обыграла английский "Манчестер Сити" (1:0). Всего на счету клуба две победы в Лиге чемпионов (2011/12, 2020/21), в сезоне-2007/08 лондонцы проиграли в финале "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти (1:1, 5:6), встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".

В других матчах вторника испанская "Севилья" сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" со счетом 1:1, швейцарский "Янг Бойз" обыграл на своем поле английский "Манчестер Юнайтед" (2:1), испанская "Барселона" дома уступила германской "Баварии" (0:3), испанский "Вильярреал" и итальянская "Аталанта" не выявили победителя (2:2). Матчи "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия) и "Лилль" (Франция) - "Вольфсбург" (Германия) завершились со счетом 0:0. Первый тур группового этапа Лиги чемпионов завершится в среду восемью матчами.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря, в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды каждого квартета. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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