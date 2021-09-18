Россияне вышли в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу с первого места в группе

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Гватемалы в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

Сборная России с победы над египтянами стартовала на чемпионате мира по мини-футболу

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Андрей Афанасьев (2-я минута), Янар Асадов (10), Сергей Абрамов (14) и Артем Антошкин (27). У сборной Гватемалы отличился Роман Альварадо (25).

В финальной части чемпионата мира принимают участие 24 сборные, они разбиты на шесть групп, в 1/8 финала выходят две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборные России и Гватемалы выступали в группе В вместе с командами Египта и Узбекистана. Российская команда одержала третью победу и вышла в плей-офф с первого места, набрав 9 очков. Ранее россияне разгромили египтян (9:0) и победили команду Узбекистана (4:2), соперник сборной России по 1/8 финала определится позднее.

Российская команда выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба размещена надпись "Наши парни".

Действующим чемпионом мира является команда Аргентины, которая на последнем турнире в 2016 году в Колумбии обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России помимо серебряных медалей чемпионата мира 2016 года становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.