Включение Суперкубка Единой лиги ВТБ в календарь обсудят на следующем совете организации

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос о включении турнира за Суперкубок в официальный календарь Единой лиги ВТБ будет обсуждаться на следующем совете организации. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

ЦСКА и "Зенит" сыграют в финале первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ

В субботних полуфинальных матчах Суперкубка, проводимого Единой лигой ВТБ и Москомспортом, "Зенит" обыграл казанский УНИКС со счетом 83:76, ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" (91:78). Оба матча прошли на "ВТБ-Арене" в Москве. Финал и матч за третье место состоятся 19 сентября.

"Первый день показал, что Суперкубок организован на очень серьезном уровне. На следующем совете лиги будем обсуждать, чтобы турнир стал официальным соревнованием сезона", - сказал Кущенко.

"Качество баскетбола, особенно в матче "Зенит" - УНИКС, очень высокое. Хорошие скорости в целом, все же три команды Евролиги играют здесь", - добавил Кущенко.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным.