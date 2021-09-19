Сборные Словении и Италии сыграют в финале чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 19 сентября. Сборные Словении и Италии по волейболу сыграют в финальном матче чемпионата Европы.

Полуфинальные игры прошли 18 сентября. Словенцы обыграли сборную Польши со счетом 3-1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35), итальянские волейболисты одержали победу над сербами со счетом 3-1 (29:27, 25:22, 23:25, 25:18). Сборная России завершила выступление на стадии 1/4 финала, уступив польской команде.

Финальная игра пройдет 19 сентября и начнется в 21:30 мск. Матч за третье место между сборными Польши и Сербии также пройдет в воскресенье, встреча начнется в 18:30 мск.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.