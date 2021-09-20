Людмила Бодниева назначена новым главным тренером женской сборной России по гандболу

На этом посту 42-летняя Бодниева сменила Алексея Алексеева, контракт с которым истек 31 августа. Бодниева с июня входила в его тренерский штаб. На Олимпийских играх в Токио сборная России заняла второе место, в финале проиграв француженкам со счетом 25:30.

"Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта, - сказал президент ФГР Сергей Шишкарев. - Людмила Валериевна отвечает этим требованиям, она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт. В Токио Бодниева входила в штаб сборной и внесла заметный вклад в наше олимпийское серебро, кроме того, в этом году она присоединилась к штабу женского ЦСКА, который по итогам сезона стал чемпионом страны. И я особо хочу отметить, что впервые в истории российского гандбола руководить национальной сборной будет женщина".

"Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву за оказанное доверие, - сказала Бодниева. - Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе".

В качестве игрока Бодниева дважды становилась чемпионкой мира (2001, 2005), также в ее активе серебро и бронза чемпионатов Европы. Бодниева работала ассистентом тренера Левона Акопяна на Универсиаде 2015 года, где российская команда завоевала золотые медали.

Женская сборная России ближайший матч проведет 6 октября против команды Швейцарии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча пройдет в Москве.