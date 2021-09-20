{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Людмила Бодниева назначена новым главным тренером женской сборной России по гандболу

Ранее команду возглавлял Алексей Алексеев
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) утвердил Людмилу Бодниеву в качестве главного тренера женской национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

На этом посту 42-летняя Бодниева сменила Алексея Алексеева, контракт с которым истек 31 августа. Бодниева с июня входила в его тренерский штаб. На Олимпийских играх в Токио сборная России заняла второе место, в финале проиграв француженкам со счетом 25:30.

На эту тему
Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу
Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу

"Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта, - сказал президент ФГР Сергей Шишкарев. - Людмила Валериевна отвечает этим требованиям, она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт. В Токио Бодниева входила в штаб сборной и внесла заметный вклад в наше олимпийское серебро, кроме того, в этом году она присоединилась к штабу женского ЦСКА, который по итогам сезона стал чемпионом страны. И я особо хочу отметить, что впервые в истории российского гандбола руководить национальной сборной будет женщина".

"Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву за оказанное доверие, - сказала Бодниева. - Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе".

В качестве игрока Бодниева дважды становилась чемпионкой мира (2001, 2005), также в ее активе серебро и бронза чемпионатов Европы. Бодниева работала ассистентом тренера Левона Акопяна на Универсиаде 2015 года, где российская команда завоевала золотые медали.

Женская сборная России ближайший матч проведет 6 октября против команды Швейцарии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча пройдет в Москве.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
XXXII летние Олимпийские игры
Федерация фехтования России признала удовлетворительным выступление сборной на Олимпиаде
Команда завоевала три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду
Читать полностью