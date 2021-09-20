Витория назвал несправедливой победу ЦСКА над "Спартаком" в матче чемпионата России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Результат матча восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" со счетом 1:0, является несправедливым, так как красно-белые были лучше армейцев во всех аспектах. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный. На 77-й минуте главный арбитр Сергей Карасев при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. "Спартак" нанес 8 ударов, из них 4 - в створ.

"Результат несправедлив, но мы проиграли и упустили три очка. Мы были лучше во всех аспектах, но когда мы не забиваем, не используем свои возможности, сложно победить, мы делали правильные вещи на поле, но это футбол. Нечестный результат, потому что мы были лучшей командой на поле в этом матче", - сказал Витория.

"Иногда такое случается, мы превзошли ЦСКА по ударам в два раза. Мы были достаточно компактны, играли лучше, шло время, мы не могли забить, а появился единственный шанс у нашего соперника - и пожалуйста. Хотя я бы даже не назвал возможностью - просто удар, отскок и гол, это несправедливо", - добавил специалист.

Также португалец рассказал о том, какая цель стоит перед командой. "Цель - выигрывать в каждом следующем матче, мы концентрируемся на этом и сейчас, это то, на что мы можем повлиять. Если мы будем думать о том, на каком месте находимся, о будущем - мы ничего не выиграем, можно заканчивать", - отметил Витория.

"Спартак" идет девятым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков после восьми встреч. В следующем туре подопечные Витории 25 сентября дома примут "Уфу".