Чернышенко: Россия готова организовать чемпионат Европы по баскетболу на высоком уровне

"Наше стремление стать одним из организаторов чемпионата Европы 2025 года - логичный этап в развитии отечественного баскетбола. Сборная СССР 14 раз становилась чемпионом Европы, что является лучшим показателем на континенте, а кубок Евробаскета назван именем Николая Семашко, долгое время возглавлявшего Федерацию баскетбола СССР, - сказал Чернышенко. - FIBA предстоит ответственная работа по рассмотрению заявок и инспектированию стран-кандидатов. Российская федерация баскетбола подготовила перспективную заявочную кампанию, которая основывается на успешном опыте проведения в России крупных спортивных мероприятий".

"В прошлый раз чемпионат Европы проходил в СССР в 1965 году, и при домашних трибунах победу праздновала отечественная сборная. Если спустя 60 лет турнир вернется в Россию, то без сомнений будет организован на высоком уровне. Для нас это отличная возможность популяризации данного вида спорта в России. Напомню, что по поручению президента мы должны обеспечить долю граждан, занимающихся массовым спортом, не ниже 70% к 2030 году", - добавил он.

На проведение турнира также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап. Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.

Ближайший чемпионат Европы, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Сборная России 13 раз принимала участие в турнире и однажды стала его победителем (2007 год). Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011).