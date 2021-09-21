Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения пройдет 1-2 октября в Дзержинске

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения и 16-я торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России (ПКР) "Возвращение в жизнь", лауреатами которой станут чемпионы Игр в Токио, состоится 1 и 2 октября в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

В числе лауреатов церемонии - трехкратные чемпионы Паралимпийских игр в Токио по плаванию Андрей Калина, Валерия Шабалина и Роман Жданов, двукратные паралимпийские чемпионы по плаванию Богдан Мозговой и Андрей Николаев, легкой атлетике - Дмитрий Сафронов, велоспорту - Михаил Асташов, фехтованию на колясках Александр Кузюков, чемпионы Паралимпийских игр по легкой атлетике Андрей Вдовин и плаванию Дарья Пикалова.

"Российские паралимпийцы достойно представили нашу страну на летних Паралимпийских играх в Токио, показали выдающиеся спортивные результаты. Дзержинск славится своими спортивными традициями. Не одно поколение спортсменов поднималось на пьедестал почета самых крупных и авторитетных соревнований, и Паралимпийские игры в Токио не стали исключением. Дзержинцы достойно выступили, завоевали медали, установили мировые рекорды и принесли в копилку сборной награды, которые помогли нашей команде сохранить лидирующие позиции на международной арене", - сказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.